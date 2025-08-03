مفاجأة في طقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في أحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

يسود الطقس اليوم ، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على أغلب الانحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، ويشهد الطقس غدا، اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/س وارتفاع الامواج يصل إلى متران ونصف المتر.

أما البحر المتوسط، يكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج ما بين متر إلى متران.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراح ما بين 34 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة.

وقدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه فيها تفاصيل اكثر: