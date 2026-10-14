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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 46 متهما بخلية عين شمس لـ 13 ديسمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 46 متهما، في القضية رقم 21763 لسنة 2025 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 1996 وحتىى30 يونيو 2025، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الاخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها ووجه للمتهم الثانى والثلاثون مشاركة جماعة إرهابية، ووجه للمتهمة السابعة التحريض علي ارتكاب جرائم إرهابية من خلال التحريض عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 46 متهما خلية عين شمس إرهاب

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