تأجيل محاكمة 46 متهما بخلية عين شمس لـ 13 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 46 متهما، في القضية رقم 21763 لسنة 2025 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 1996 وحتىى30 يونيو 2025، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الاخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها ووجه للمتهم الثانى والثلاثون مشاركة جماعة إرهابية، ووجه للمتهمة السابعة التحريض علي ارتكاب جرائم إرهابية من خلال التحريض عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.