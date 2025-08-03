صافرات وزهرة لوتس .. السياحة تحتفل بعيد وفاء النيل بطقوس خاصة

أخطرت وزارة السياحة والآثار، الجهات المعنية، بمشاركتها في الاحتفاء بعيد وفاء النيل، تحت شعار "النيل.. عنده كتير"، خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس 2025، داعية إلى التعاون مع المنشآت الفندقية للمشاركة الفعالة في الفعاليات المقررة.

وحثت الوزارة، عبر مستند رسمي حصل عليه موقع "صدى البلد"، الفنادق، وخاصة العائمة منها، على إطلاق صافرات الاحتفال كل ساعة، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف الليل يوم 15 أغسطس، تعبيرًا عن تقدير النيل وما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية لمصر.

كما طالبت الوزارة، الفنادق، بالترويج للاحتفال عبر صفحاتها الرسمية ومواقعها الإلكترونية، وإضفاء طابع خاص على هذا اليوم من خلال تقديم قوائم طعام تضم مأكولات مُصممة على شكل زهرة اللوتس أو عروس النيل، مع تزيين الأطباق بعبارة "وفاء النيل".

عيد وفاء النيل

عيد وفاء النيل هو مناسبة مصرية خالصة، يحتفل بها في 15 أغسطس من كل عام، تعبيرًا عن الامتنان لنهر النيل الذي طالما جاد بالخير من طمي ومياه، ولذلك قدّسه المصريون القدماء وجعلوا له احتفالًا سنويًا كبيرًا يتزامن مع فيضان النيل.

وكان المصريون القدماء يلقون عروسًا رمزية مصنوعة من الخشب في النهر، ضمن طقوس احتفالية عظيمة يتقدّمها الملك وكبار رجال الدولة، كتعبير عن التقدير والامتنان لهذا الشريان الحيوي الذي لا تنضب عطاياه.