أخبار التوك شو: بشرى سارة من الأرصاد لطقس هذا الأسبوع.. والتعليم العالي تعلن موعد تنسيق المرحلة الثانية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

غذاء ملطخ بالدم في غزة.. استشهاد 12فلسطينيا من منتظري المساعدات

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن أعداد الشهداء في قطاع غزة تواصل الارتفاع نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد منتظري المساعدات في مناطق متعددة، مضيفا أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم من منتظري المساعدات في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.



الطب 93.12% والهندسة 89.84 %.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول بالطب البشري العام الحالي وصل إلى نسبة 93.12%، أي أن الحد الأدنى حدث له انخفاض مقارنة بالعام الماضي.



التعليم العالي تعلن موعد تنسيق المرحلة الثانية نظام حديث

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى انطلاق تنسيق المرحلة الثانية الأربعاء المقبل 6 أغسطس ويستمر التسجيل حتى 10 أغسطس.



72.81 % للأدبي.. التعليم العالي تعلن تنسيق الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي اليوم، تنسيق الحد الأدني للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، لطلاب المرحلة الأولى “النظام الحديث”.



مشاركة نسائية لافتة في انتخابات الشيوخ بالخارج.. والمصريون يتوافدون منذ الصباح

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مشاركة ملحوظة من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، حيث توافد الناخبون على المقار الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد وصفه كثيرون بـ"العرس الديمقراطي".



نوستالجيا الزمن الجميل.. رئيس قناة ماسبيرو زمان: نراعي كافة الأذواق

تحدث محمد فردون رئيس قناة ماسبيرو زمان، عن ذكرى إطلاق القناة وتأثيرها على الشعب والعودة للزمن الجميل، قائلا: “سر حب المواطنين بماسبيرو زمان هو فكرة الحنين إلى الماضي”.



رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: “مصر حافظت على أمنها واستقرارها بفضل العناية الإلهية وجهود هذا الشعب الواعي”.



وزير الخارجية: إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لخدمة المصريين بالخارج

قال وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إننا نحرص على الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج والاستماع لمقترحاتهم.



«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في أحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاحد.



عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاحد.