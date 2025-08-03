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غذاء ملطخ بالدم في غزة.. استشهاد 12فلسطينيا من منتظري المساعدات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غذاء ملطخ بالدم في غزة.. استشهاد 12فلسطينيا من منتظري المساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن أعداد الشهداء في قطاع غزة تواصل الارتفاع نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد منتظري المساعدات في مناطق متعددة، مضيفا أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم من منتظري المساعدات في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية منى عوكل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها مباشرة تجاه جموع المواطنين، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة العديد الآخرين الذين لا زالوا ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أشار المراسل إلى سقوط 3 شهداء في محيط مركز توزيع المساعدات شمال المحافظة الوسطى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى استشهاد طفلة فلسطينية في مخيم البريج إثر غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على منزل داخل المخيم، مما أسفر أيضًا عن إصابة آخرين بجراح خطيرة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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