رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: “مصر حافظت على أمنها واستقرارها بفضل العناية الإلهية وجهود هذا الشعب الواعي”.

وأضاف: “تواصل مصر جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إستقلال دولته، كما واصلت مصر دورها النشط فى مختلف ملفات ودوائر السياسية الخارجية المصرية، وعلاقتها بكافة القوي الدولية من أجل توفير المصالح الوطنية وحشد الدعم الدولي الشامل”.

وتابع: “واجهت مصر فى السنوات الأخيرة تحديات إقتصادية، إلا أن مصر أستطاعات تجاوز الكثير من هذه التحديات، وحرصت الحكومة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي على تطبيق حزمة من الحماية الإجتماعية، فضلا عن تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، مثلا حياة كريمة و100 مليون صحة”.