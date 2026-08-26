ألف مواطن يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الأزهر الطبية بمنطقة النهضة

سيرت جامعة الأزهر قافلة شاملة لمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة ضمن أنشطتها في خدمة المجتمع بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التمكين الشامل والتنمية المستدامة للمناطق ذات الأولوية والأكثر احتياجا.

توجيه قافلة جامعة الأزهر الطبية في منطقة النهضة بالقاهرة

واستطاعت القافلة – التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر - إجراء الكشف الطبي على أكثر من ألف مواطن في تخصصات: - الأنف والأذن، والجلدية، والعظام، والأطفال، والرمد، والنساء والتوليد، والأسنان، والمسالك البولية، والجراحة، والباطنة، والنفسية، وقامت بتحويل عدد من المرضى لمستشفيات جامعة الأزهر ومستشفى رمد قلاوون لإجراء العمليات الطبية لهم بالمجان، كما تمكنت من إجراء امتحانات فورية للكبار.

وقدمت القافلة ندوات دينية وتوعوية عن: الأخلاق في بناء المجتمع، دور المبادرات الوطنية في خدمة المجتمع، غرس قيمة العمل لدى الشباب، استقبال العام الدراسي.

ونفذت ورش عمل في الرسم والكوشية وأعمال الحياكة، والتعريف بمبادرات الدولة للكشف عن الأورام، وعن الأمراض المزمنة، وتدرس المقترحات والتوصيات المقدمة بشأن فتح فصل دائم لتعليم الكبار بجامعة الأزهر لخدمة أهالي الحي، وتنفيذ مشروع المنقذ الصغير بالتعاون مع الهلال الأحمر لحماية الأطفال.

ووجه د. محمود صديق رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه لهذه القوافل، وللدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وللدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار، ولمديرية الصحة بالقاهرة، ومستشفى قلاوون، ولجمعية الهلال الأحمر، وبنك الطعام ولكافة المؤسسات التي شاركت في هذه القافلة وللسادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة الأطباء والمعاونين، مؤكدًا أن القافلة تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وضمن توجهات الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، لتحقيق التمكين الشامل والتنمية المستدامة.

يذكر أن القافلة تزامنت مع ذكرى المولد النبوي الشريف للتأكيد على أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله من خلال تحقيق قيمة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.