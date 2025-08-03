«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في أحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 34 درجة مئوية، وهي من أدنى القيم المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت غانم أن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع كتلة هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار، وظهور سحب خفيفة تساعد في تقليل تأثير أشعة الشمس.

ورغم هذا التحسن، أشارت إلى أن معدلات الرطوبة ما زالت مرتفعة، حيث تتجاوز نسبة 90% وتصل إلى 95% في بعض المناطق الساحلية، مما يؤدي إلى شعور أعلى بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة في فترات الليل التي تهدأ فيها حركة الرياح، وهو ما يزيد الإحساس بالخنقة في الأماكن المغلقة.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لكنها طمأنت المواطنين بعدم توقع أي موجات شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة بين 34 و35 درجة مئوية، وهي معدلات معتادة خلال شهر أغسطس.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بعدد من النصائح للمواطنين، من بينها: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، الإكثار من شرب المياه والسوائل، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان.