قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"
إصابة 8 في تصادم سيارتين على محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف
«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح يلطف الأجواء حتى الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء غائمة جزئياً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والعظمى المتوقعة اليوم 34 في الظل.

وكشفت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري كما أن هناك فرصة ضعيفة  لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

May be an image of map and text

كما أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، خلال الفترة من الأحد 3 أغسطس وحتى الخميس 7 أغسطس 2025.


درجات حرارة المتوقعة خلال هذه الفترة

أشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين:
30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية
31 إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري
34 إلى 35 درجة على شمال الصعيد
35 إلى 38 درجة على جنوب الصعيد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة  تظهر في عدد من المناطق، ويكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما تتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.
كما توجد فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة بمدينة حلايب وشلاتين يومي الأحد والإثنين.


نشاط رياح يلطف الأجواء في فترات الليل

تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا.

ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

كاترين 32 18

الطور 35 29

طابا 34 23

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 30 25

السلوم 32 22

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 37 30

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 38 27

قنا 39 28

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

الوادى الجديد 39 28

أبوسمبل 40 27

الأرصاد هيئة الأرصاد أجواء غائمة أمطار أمطار خفيف الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

صورة المجني عليه

كشف اللغز.. تفاصيل العثور على جثة محام داخل شقته بالإسكندرية

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يشدد على تسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح

الدكتور عمرو المصرى

وزير التعليم العالى يكلف المصرى للقيام بأعمال رئيس جامعة مطروح

بالصور

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد