الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح يلطف الأجواء حتى الخميس

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء غائمة جزئياً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والعظمى المتوقعة اليوم 34 في الظل.

وكشفت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري كما أن هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

كما أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، خلال الفترة من الأحد 3 أغسطس وحتى الخميس 7 أغسطس 2025.



درجات حرارة المتوقعة خلال هذه الفترة

أشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين:

30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية

31 إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

34 إلى 35 درجة على شمال الصعيد

35 إلى 38 درجة على جنوب الصعيد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر في عدد من المناطق، ويكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما تتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة بمدينة حلايب وشلاتين يومي الأحد والإثنين.



نشاط رياح يلطف الأجواء في فترات الليل

تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا.

ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

كاترين 32 18

الطور 35 29

طابا 34 23

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 30 25

السلوم 32 22

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 37 30

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 38 27

قنا 39 28

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

الوادى الجديد 39 28

أبوسمبل 40 27