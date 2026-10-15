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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: أبو ريدة يجتمع مع نقيب الصحفيين بعد العودة من زيوريخ لإنهاء أزمة حسام حسن مع النقاد الرياضيين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحرك مرتقب من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لعقد اجتماع مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فور عودته من مدينة زيوريخ، بهدف إنهاء الأزمة المثارة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وعدد من النقاد الرياضيين.

وأوضح محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»،  عبر قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع المرتقب يأتي في إطار السعي لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يسهم في إنهاء الخلاف القائم بين المدير الفني لمنتخب مصر والنقاد الرياضيين.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع سبل التعامل مع الأزمة والوصول إلى حلول مناسبة، بما يحافظ على العلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب والإعلام الرياضي، في ظل أهمية الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

منتخب مصر حسام حسن هانى ابوريده اخبار الرياضة

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