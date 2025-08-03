نوستالجيا الزمن الجميل.. رئيس قناة ماسبيرو زمان: نراعي كافة الأذواق

تحدث محمد فردون رئيس قناة ماسبيرو زمان، عن ذكرى إطلاق القناة وتأثيرها على الشعب والعودة للزمن الجميل، قائلا: “سر حب المواطنين بماسبيرو زمان هو فكرة الحنين إلى الماضي”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن القناة تجمع كل نوستالجيا الزمن الجميل وتقوم بعرضها مرة أخرى، مشددا على أن هناك التفاف واضح من المواطنين حول القناة لكونها قناة الأسرة.

وأوضح أن أفلام الأبيض والأسود تراث مصري لا يمكن تعديلها، ونسعى إلى تحسين جودة الأفلام من حيث الصوت والصورة، منوها بأن مكتبات الهيئة الوطنية للإعلام زاخرة بالتراث المصري الأصيل.

ولفت إلى أن خريطة القناة تهتم وتراعي كافة الأذواق، بداية من الرياضة والفن والأطفال حتى التلاوات القرآنية النادرة، منوها بأن خريطة القناة خلال شهر رمضان خاصة وترضي كافة الأذواق.