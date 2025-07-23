القومي للمرأة يهنئ الدكتورة سوزان القليني لاختيارها ضمن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، وذلك بمناسبة اختيارها ضمن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا الاختيار الذى صادف أهله، ويعكس مدى التقدير للمسيرة المتميزة للدكتورة سوزان القليني وإسهاماتها الكبيرة في دعم وتطوير المجال الإعلامي والأكاديمي في مصر ، متمنية لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، لما تمثله من إضافة قيمة لمنظومة الإعلام في مصر، وخبرة أكاديمية وعملية سوف تثري عمل الأكاديمية في المرحلة المقبلة.

كما يتقدم المجلس بخالص التهاني إلى الدكتورة الى جميع السيدات اللاتي تم اختيارهن ضمن تشكيل مجلس الأمناء ، معربًا عن ثقته فى قدراتهن على إثراء العمل بالأكاديمية.

ومن الجدير بالذكر أن تشكيل مجلس امناء أكاديمية ماسبيرو ضم الدكتورة درية شرف الدين كرئيسة، وعضوية كل من الدكتورة هويدا مصطفى والدكتور محمد صالح هاشم والدكتور خالد حنفى والسفير محمد عبد المنعم الشاذلى والدكتورة هالة الحديدي والدكتور عادل صالح والاستاذ ياسر عبد العزيز والدكتورة هبة شاهين والدكتورة داليا بركات والدكتور محمد شومان والدكتورة سوزان القلينى والدكتور عمرو خفاجي والأستاذة شيرين عبد اللطيف والاستاذ احمد مهنى.