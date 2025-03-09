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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ظهور التكنولوجيا.. ذكريات من الماضي لـ «ماسبيرو زمان» في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت الكاتبة الصحفية سها سعيد، إن فكرة الفوازير بدأت فى الإذاعة المصرية فى بداية الستينات، ثم جاءت فكرة عمل ألف ليلة وليلة فى الإذاعة، وتم تحويلها إلى التليفزيون.

وأضافت سها سعيد، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم رشا مجدي وعبيدة أمير، أنه تم توالي الفوازير، وأتت فكرة فطوطة التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم، ثم أتت النجمة شريهان لعدة سنوات.

وتابعت: “التحضير لخريطة رمضان كانت تبدأ بالفوازير، والبرامج منها حوار صريح وحكاوى القهاوي والست دي أمي وكلام من دهب”.

حياة شريهان 

ولدت شريهان عام 1964، ودرست في طفولتها الرقص التعبيري في باريس، وعادت إلى مصر للمشاركة في مسلسل “المعجزة” من إنتاج والدتها.

شاركت شريهان في طفولتها في عدد من الأفلام منها دستة أشرار، وقصة على نار، وشاركت في فترة شبابها بأعمال منها العذراء والشعر الأبيض، والطوق والأسورة، وعرق البلح وغيرها.

كما قدمت شريهان العديد من المسرحيات الناجحة منها سك على بناتك، وعلشان خاطر عيونك، وشارع محمد علي وغيرها.

اشتهرت شريهان بتقديم الفوازير الرمضانية، وتفردت بتقديم الاستعراضات، ومن أشهر ما قدمته على الشاشة حاجات ومحتاجات، وفوازير حول العالم، وألف ليلة وليلة.

تعرضت شريهان لأزمات شخصية وصحية عديدة في حياتها، وأصيبت بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.

كما كان رحيل  شقيقها عمر خورشيد بشكل مفاجئ من أصعب الأزمات على شريهان، حيث كانت تعتبره والدها وسنداً في حياتها، بعدما تعرض لحادث سيارة أدى لوفاته، واختلفت التفسيرات حول دافع وسبب تلك الوفاة.

وفي عام 1989 تعرضت النجمة شريهان لحادث سيارة أدى لإصابتها بإصابات جسيمة في عمودها الفقري، وتوقع البعض توقف مسيرتها الفنية بعد تلك الحادثة، إلا أنها تغلبت على هذه المحنة وعادت من جديد.

وكشفت الفنانة إسعاد يونس، كواليس وتفاصيل علاقتها بالنجمة شريهان التي جمعهما زوج واحد، قائلة: "مصلحة أبنائنا فوق أي شيء".

وقالت إسعاد يونس، في حوارها على قناة "صدى البلد": "هناك حالة التسامي فوق الظرف، وتحديد الهدف الأهم، وهو أولادنا، هم حياتنا، وأهم ما نملك".

وأضافت إسعاد يونس: "أخدنا من الدنيا كل شيء جميل، فبالتالي هذه الفترة التي نعيشها سنعطي أولادنا كل ما نستطيع تقديمه لهم ونخرج من الظرف".

وعن إمكانية التعاون بينها وبين شريهان في عمل فني، قالت إسعاد يونس: "وارد جدًا وليس مستحيلا".

وأكدت إسعاد يونس في تصريحات لبرنامج ABtalks مع أنس بوخش، أنها شعرت بالصدمة في البداية وتعرضت للبكاء والانهيار، ثم فكرت أنها ليست مثالية للدرجة التي تجعلها تنكر هذه الخطوة على زوجها.

وتحدثت إسعاد يونس عن زوجها قائلة: "أنا أحترم زوجي ومشواره المهني.. وفكرت في أبنائي وهما الأهم"، وكشفت أنها انفصلت عن والد ابنتها وهي في عمر عامين، وفكرت فيها قبل تكرار هذه التجربة مرة أخرى.

الفوازير ألف ليلة وليلة صدي البلد الإذاعة المصرية فكرة الفوازير

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