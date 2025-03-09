أول تحرك برلماني بشأن واقعة طفلة مسجد العاشر من رمضان

في واقعة مروعة أثارت غضب المواطنين، أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.

وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.

وأوضحت النائبة، أن حماية الأطفال من الاعتداءات الجسدية والنفسية مسؤولية مجتمعية، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم.

ودعت عضو مجلس النواب، الأسر المصرية إلى ضرورة توعية أبنائهم بمخاطر التعامل مع الغرباء، واهمية تعزيز ثقافة الحوار مع الأطفال لمساعدتهم في التعبير عن أي مشكلات قد تواجههم، مؤكدة على ضرورة تواصل الأهل المستمر مع أبنائهم ومرافقتهم عن قرب، لحمايتهم من الاستغلال أو الوقوع ضحية لمجرمي المجتمع الذين لا يردعهم وازع ديني أو خوف من العقاب.

وأكد مصدر بجهاز مدينة العاشر من رمضان أن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، قام بزيارة أسرة الطفلة التي تعرضت لاعتداء على يد عاطل داخل حمام مسجد بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان عليها وتقديم العون والمساعدة لوالدتها.

وأضاف المصدر أن رئيس الجهاز وعد بتوفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها، كما قدم للطفلة المجني عليها بعض الألعاب والهدايا لدعمها نفسيًا.

الطفلة المُعتدى عليها بصحة جيدة

ونفى مصدر بمدينة العاشر من رمضان صحة ما تم تداوله حول وفاة الطفلة ضحية محاولة اعتداء داخل حمام مسجد بالمدينة، مؤكدًا أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة غير صحيحة، وأنها بصحة جيدة.