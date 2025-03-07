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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جريمة هزت الشرقية في نهار رمضان.. حقيقة وفاة ضحية محاولة الاعتداء بالعاشر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد الطحاوي

أكد مصدر بمدينة العاشر من رمضان أنه لا صحة لوفاة الطفلة ضحية محاولة قيام عامل بهتك عرضها داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان وأن الصور المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة غير صحيحة.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع صدي البلد أن الواقعة تعود ليوم الخميس حيث توجهت الأم والتي تعمل بائعة الي سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان رفقة نجلتها وان الأم منفصلة وتعول بناتها الأربعة وأن الطفلة الضحية هي الصغيره لوالدتها مشيراً إلي أن الطفلة طلبت من والدتها أن تذهب الي حمام المسجد المجاور للسوق.

واستكمل أنه عندما توجهت الصغيرة الي الحمام تتبعها المتهم ودخل خلفها وقام بمحاولة التعدي عليها وكتم أنفاسها مهددها بقتلها وروت ما حدث لها ولكن كان للعناية الإلهية تدخل حيث دخل سيدتين إلى الحمام وسمعتا صرخت الطفلة وعندما حاول المتهم الفرار تمكن عددا من الأهالي من الامساك به.

واقعة تقشعر لها الأبدان  

في واقعة أقرب ما تكون للمأسوية تجرد عامل من الإنسانية وسيطرت عليه رغباتة وشهواته خلال نهار شهر رمضان الكريم حيث شهدت منطقة "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أمس، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب في منتصف العقد الثالث من العمر على الاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد، وتمكن الأهالي من ضبطه وإبلاغ الأجهزة الأمنية وتسليمه لرجال الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو ومجموعة من الصور مصحوبة بتعليقات منددة بفعلة المتهم مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لغيرة ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة.

 ضبط المتهم  

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب متهم بمحاولة التعدي على طفلة جنسيا داخل حمام مسجد بمنطقة السوق في "ابني بيتك" بالحي العاشر، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تحفظت على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم برقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت معاينة مبدئية، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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