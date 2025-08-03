وزير الخارجية: إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لخدمة المصريين بالخارج

قال وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إننا نحرص على الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج والاستماع لمقترحاتهم.

ولفت وزير الخارجية خلال مؤتمر المصريين بالخارج بحضور رئيس الوزراء، إلى أن وزارة الخارجية أطلقت العديد من المبادرات التي تحقق مصالحكم، مثل مبادرة بيتك في مصر في مجال الإسكان، والتي عكست إقبالا كبيرا من المصريين حيث نفذت الدفعة الأولى بالفعل.

واسترسل: “تم إطلاق مبادرة مزرعتك في مصر، تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مبادرة مدرستك في مصر، لإنشاء فصول رقمية لأبناء المصريين بالخارج”.

وشدد على أن الوزارة تعمل مع وزارة العمل على توفير التدريب المهني والفني للشباب، لإلحاقهم بالعمل في الخارج متابعا: تم السماح باستخدام إنستا باي لتحويل الأموال ومبادرة افتح حسابك في مصر التي تسمح للمواطن المصري بالخارج على فتح حساب.