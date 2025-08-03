مشاركة نسائية لافتة في انتخابات الشيوخ بالخارج.. والمصريون يتوافدون منذ الصباح

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مشاركة ملحوظة من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، حيث توافد الناخبون على المقار الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد وصفه كثيرون بـ"العرس الديمقراطي".

وأوضح الدكتور رامي علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصريين من مختلف الفئات العمرية، رجالًا ونساءً، حرصوا على الحضور والتصويت رغم بعد المسافات والتزامات العمل، مؤكداً أن المرأة المصرية بالخارج تصدرت المشهد كالعادة، بل وكانت في مقدمة الصفوف، كما كان لها دور بارز في الحشد والتوعية.

وقال علم الدين: “نؤمن بأن كل صوت مصري في الخارج هو رصاصة في جبين أهل الشر والإرهاب”، مشددًا على أن المشاركة الكثيفة للجاليات تمثل تعبيرًا صادقًا عن الانتماء الوطني، والوعي بأهمية الاستحقاقات الدستورية.

واعتبر أن الإقبال الواسع يعكس فشل محاولات التشويش أو بثّ الإحباط، مؤكدًا أن أبناء الوطن في الخارج يواصلون أداء دورهم الوطني بكل التزامالقاهرة – صدى البلد

وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مشاركة ملحوظة من أبناء الجاليات المصرية في الخارج، حيث توافد الناخبون على المقار الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد وصفه كثيرون بـ"العرس الديمقراطي".

وأوضح الدكتور رامي علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن المصريين من مختلف الفئات العمرية، رجالًا ونساءً، حرصوا على الحضور والتصويت رغم بعد المسافات والتزامات العمل، مؤكداً أن المرأة المصرية بالخارج تصدرت المشهد كالعادة، بل وكانت في مقدمة الصفوف، كما كان لها دور بارز في الحشد والتوعية.

وقال علم الدين: "نؤمن بأن كل صوت مصري في الخارج هو رصاصة في جبين أهل الشر والإرهاب"، مشددًا على أن المشاركة الكثيفة للجاليات تمثل تعبيرًا صادقًا عن الانتماء الوطني، والوعي بأهمية الاستحقاقات الدستورية.

واعتبر أن الإقبال الواسع يعكس فشل محاولات التشويش أو بثّ الإحباط، مؤكدًا أن أبناء الوطن في الخارج يواصلون أداء دورهم الوطني بكل التزام وفخر.