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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ
إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المقار الانتخابية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة تضمن انسيابية العملية الانتخابية وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق. 

 ضرورة مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم

وشملت الجولة مدارس "بدر الرسمية للغات" و"عصمت عفيفي الإعدادية بنات" و"الشهيد أحمد فايز الثانوية"، حيث تابع المحافظ أعمال التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية، من مرافق صحية، وإضاءة، وتهوية، وأثاث، ودورات مياه، ومناطق انتظار، مشددًا على ضرورة مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان الانتخابية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية

وأوضح المحافظ أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وحيًا، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و50 ألف و191 ناخبًا، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المحافظ إنه تم توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار، وتوفير طفايات الحريق، وضمان سلامة الأبواب والنوافذ وتأمينها بشكل كامل فضلا عن جاهزية غرف المبيت الخاصة بقوات التأمين، بالإضافة إلى أماكن الإقامة الخاصة بالمستشارين ورؤساء اللجان.

كما تفقد المحافظ توافر المظلات في محيط اللجان وتزويدها بكراسي متحركة لخدمة كبار السن، وذوي الهمم وتوفير مترجمين بالإشارة مع تجهيز أماكن انتظار ملائمة تحمي المواطنين من حرارة الطقس أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يعكس حرص المحافظة على راحة وسلامة الناخبين.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ باستمرار رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية، وإزالة الإشغالات، وتجميل الشوارع المؤدية إلى اللجان، إلى جانب مراجعة كفاءة الإنارة وتمهيد الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية.

وفي ختام جولته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وثقتهم في المسار الديمقراطي. وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي دون أي تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع التزام كامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

أسيوط المقار الانتخابية مجلس الشيوخ أخبار أسيوط انتخابات مجلس الشيوخ

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