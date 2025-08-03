محافظ أسيوط يستقبل وفد كلية لاهوت مجمع المثال الإنجيلية ويشيد بدورها المجتمعي

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد كلية لاهوت مجمع المثال الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بفرع الكلية بأسيوط، والذي أقيم بقاعة السمائيين بشارع مطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والقس كمال لطفي رئيس مجلس إدارة الكلية، رئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والوطن العربي وأوروبا، والإعلامي رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، والقس ملاك فايز مدير فرع الكلية بأسيوط، والقس هاني نجيب، والقس أمجد فهمي المديرين التنفيذيين بالكلية، والقس عاطف سيدهم، ورفيق صموئيل مدير شؤون الطلاب، ومارتن يوسف المدير المالي للكلية، والدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقي والعبادة بالكلية إلى جانب عدد من قيادات الكنيسة والطائفة الإنجيلية.

ترسيخ مفاهيم التسامح والمحبة وقبول الآخر

ورحب المحافظ بوفد الكلية، معربًا عن تقديره العميق للدور التعليمي الذي تؤديه المؤسسات الدينية والأكاديمية، وعلى رأسها كلية لاهوت مجمع المثال، في ترسيخ مفاهيم التسامح والمحبة وقبول الآخر، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والدارسين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بمجالات التعليم والتنمية البشرية، وتعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الشركاء في المجتمع، من أجل إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030، وبخاصة في إطار المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها "حياة كريمة" التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بجودة حياة المواطنين في القرى والمراكز.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به الكنائس والطوائف الدينية، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، قائلاً: "نحن نعيش على أرض واحدة، وتجمعنا روابط تاريخية وإنسانية راسخة، ومصر ستظل بلد المحبة والسلام، وموطنًا للتنوع الديني والثقافي".

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال، وعلى ما تبذله المحافظة من جهود ملموسة في دعم التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع المحلي، مشيدين بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية، والمشروعات التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.



كما قدم وفد الكلية درعًا تذكاريًا إلى اللواء هشام أبو النصر، تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة التعليمية والدينية بالمحافظة، ولمسيرته الوطنية في خدمة أبناء أسيوط، معربين عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققه فرع الكلية بالمحافظة، والذي يعد أحد أبرز الفروع النشطة على مستوى الجمهورية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين محافظة أسيوط وكلية لاهوت مجمع المثال الإنجيلية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في خدمة المجتمع، في إطار من الاحترام المتبادل والوحدة الوطنية الراسخة.