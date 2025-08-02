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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"شارك.. الكلمة كلمتك" حملة قومية اطلقتها أسيوط لترسيخ المشاركة السياسية|تفاصيل

حملة شارك..الكلمة كلمتك
حملة شارك..الكلمة كلمتك
أسيوط: إيهاب عمر

"شارك.. الكلمة كلمتك" حملة قومية اطلقتها محافظة اسيوط  لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، وتعزيز دورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك" بمختلف مراكز ومدن المحافظة لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، وتعزيز دورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخاصة انتخابات مجلس الشيوخ، تعد واجبًا دستوريًا ومسؤولية وطنية يجب أن يتحملها كل مواطن.

تمكين الشباب سياسيًا

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب سياسيًا وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الحياة العامة، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملة "شارك.. الكلمة كلمتك" نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، بحضور 500 شاب وفتاة، ضمن خطة نشر الوعي والتثقيف السياسي وشهد اللقاء محاضرة لأحد الكوادر الشبابية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة الذي استعرض أهمية المشاركة السياسية باعتبارها جوهر الديمقراطية وروحها الحقيقية، وأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بإنسان واعي ومدرك لأهمية صوته في رسم السياسات العامة، وأن العملية الانتخابية تمثل آلية حقيقية لتفعيل هذه المشاركة.

 بناء قاعدة شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن هذه اللقاءات تمثل مساحة حوارية هامة لتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم بحرية، وتنمية وعيهم السياسي، بما يسهم في بناء قاعدة شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة في الشأن العام، مشددًا على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الانتماء الوطني وتؤسس لثقافة المشاركة الواعية، مطالبًا الشباب بأن يكونوا رسلًا للتوعية في مجتمعاتهم، وأن ينقلوا هذا الوعي إلى كافة الفئات العمرية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة وضعت خطة شاملة لتنفيذ لقاءات حوارية وتثقيفية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة نخبة من أساتذة العلوم السياسية والقانون الدستوري، تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ورندا البيطار مدير عام برلماني الشباب والطلائع.

اسيوط انتخابات مجلس الشيوخ الكلمة كلمتك

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