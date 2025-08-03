حزب السادات يشكّل لجنة مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز المشاركة الوطنية الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والتأكيد على دور الأحزاب السياسية في دعم العملية الانتخابية.

وأكد السادات، أن اللجنة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع أمانات الحزب في المحافظات، لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم الدعم التوعوي واللوجستي لأعضاء الحزب والمواطنين الراغبين في التصويت، دون التدخل في اختياراتهم، التزامًا بمبادئ الشفافية والاحترام الكامل لإرادة الناخبين.

وثمّن رئيس حزب السادات الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أنها تؤدي دورها بكل مهنية وتجرد، سواء في الداخل أو الخارج، بما يعزز من ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، ويكرّس لقيم الديمقراطية الحقيقية.

وأشار السادات إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر ستُجرى يومي الأحد والإثنين الموافقين 4 و5 أغسطس الجاري، داعيًا جموع المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة، والتعبير عن إرادتهم الحرة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب من الجميع الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب السادات أطلق عددًا من الفعاليات والندوات وورش العمل، بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية مجلس الشيوخ ودوره التشريعي والاستشاري، وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل الغرفة الثانية للبرلمان.