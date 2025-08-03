لجان الغربية تتزين لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ.. ومتابعة ميدانية مكثفة لضمان الجاهزية الكاملة

تتزين لجان محافظة الغربية استعدادًا لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وسط متابعة ميدانية مكثفة من القيادات التنفيذية لضمان الجاهزية الكاملة لكافة المقار الانتخابية.

جهود محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن العمل يجري على مدار الساعة داخل جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية، لتنفيذ خطة شاملة تضمن سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها. وأوضح المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها، وآخرها في أحياء طنطا والمحلة، تهدف إلى التأكد ميدانيًا من جاهزية اللجان، ومراجعة جميع عناصر التجهيز، من الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير الأثاث والمناضد، إلى جانب إنشاء مظلات ومناطق انتظار مجهزة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تجهيز اللجان

وشدد المحافظ على رفع كفاءة النظافة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وإزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات فورًا، مع متابعة الإنارة العامة وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتيسير وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعّال.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

توفير سبل الراحة للناخبين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء عملية الاقتراع، قائلًا: “هدفنا أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ على أرض الغربية نموذجًا في الانضباط والتنظيم، وأن يجد كل ناخب بيئة آمنة وخدمات مهيأة بالكامل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر”.