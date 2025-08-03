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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن آخر الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في متابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع المدني يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من إعلان موعد الانتخابات، مرورًا بالكشوفات الطبية، وتقديم أوراق الترشح، وحتى إعلان الكشوف المبدئية، وفحص الطعون المقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها، إلى جانب إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية، بما يعكس الشفافية والانفتاح.

وأضاف عضو المجلس القومي أن عدد المتابعين المعتمدين لرصد العملية الانتخابية بلغ نحو 25 ألف متابع، موزعين على مختلف اللجان والمراكز، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني تقوم بتقديم ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، للمساهمة في تطوير وتحسين العملية الانتخابية مستقبلًا.
 

القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ العملية الانتخابية

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