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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر تعلن جاهزيتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ68 لجنة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها النهائية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وذلك ضمن خطة شاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط في مختلف مدن المحافظة.

ووجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتركيب المظلات وتوفير مقاعد للانتظار وأخرى متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام كافة المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى تعقيم وتنظيف اللجان بالكامل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المعنية.

333 ألف ناخب و68 لجنة انتخابية

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف المحافظة 333,441 ناخبًا، موزعين على 68 لجنة انتخابية بمختلف المدن، تتصدرهم مدينة الغردقة بـ34 لجنة تضم 194,534 ناخبًا، تليها مدينة سفاجا بـ10 لجان و45,261 ناخبًا، ثم القصير بـ8 لجان و35,576 ناخبًا.

وتضم رأس غارب 5 لجان انتخابية يخوض فيها 33,610 ناخبين عملية التصويت، في حين تستعد مدينة مرسى علم بـ6 لجان لاستقبال 8,485 ناخبًا، بينما تُجري الشلاتين الانتخابات في 3 لجان لـ10,889 ناخبًا، وتختتم مدينة حلايب الترتيب بلجنتين تخدمان 5,086 ناخبًا.

5 مرشحين يتنافسون على مقعد الشيوخ

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة البحر الأحمر، وعددهم 5 مرشحين، هم:

جمال السليك (حزب حماة الوطن) رقم 1

أحمد فؤاد القاضي (حزب العدل) رقم 2

عبدالرحمن أحمد عبدالمبدئ (حزب المحافظين) رقم 3

حسام عبدالعظيم (حزب المصريين) رقم 4

محمد عطا الزمر (مستقل) رقم 5

جولات ميدانية للاطمئنان على الاستعدادات

وفي هذا السياق، أجرى كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية بمدينة الغردقة برفقة اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، والمستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر، واللواء محمد سليم رئيس حي شمال، حيث شملت الجولة عددًا من المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها.

وتضمنت الجولة التأكد من جاهزية المقرات من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير سبل الراحة للناخبين، إلى جانب متابعة الاستعدادات داخل اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة، وتفقد إجراءات استقبال صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت.

وأكد المحافظ في تصريحات له أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية على أتم الاستعداد لتأمين الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين، بما يضمن إجراء الانتخابات في مناخ من الشفافية والانتظام.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر 68 لجنة انتخابية

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