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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية تضم 21 تخصصا ويوفر الأدوية للمواطنين

قافلة طبية لمستقبل وطن
قافلة طبية لمستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، جولاتها بمحافظة الغربية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، وتشمل دعم العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تنظيم فعاليات لتجهيز العرائس بمختلف المحافظات.

مبادرة مستقبل وطن بالغربية

وفي ثالث جولاتها بالمحافظة، نظم وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، قافلة طبية متكاملة لأبناء محافظة الغربية، وذلك بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وضمت القافلة 21 تخصصًا طبيًا، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، مع توفير الأدوية اللازمة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة بالقرب من محل إقامتهم.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، إن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار حرص الحزب على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات، وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

قافلة حزب مستقبل وطن 

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن القافلة التي ضمت 21 تخصصًا طبيًا تعكس اهتمام الحزب بتوفير خدمة متكاملة للمواطنين، إلى جانب إتاحة الأدوية اللازمة للحالات المستحقة، بما يساعد على تخفيف الأعباء الصحية والمعيشية عن كاهل الأسر.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق أثر ملموس في المحافظات التي تشملها جولات الحزب.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث شهدت الجولات تنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية، تضمنت رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن احمد عبد الجواد البرلمان الغربية

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