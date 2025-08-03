تجهيز 15 مقرا و18لجنة فرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء



أنهت الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بتجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل وتستمر على مدار يومين، وسط تشديدات أمنية على أعلى مستوى.



وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن انتخابات مجلس الشيخ سيجري داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، و لجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.



وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة، وتأمين مداخل ومخارج المحافظة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات، وتسهيل دخول المواطنين للتصويت، والتنسيق مع رؤساء المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، والمرور والصحة، وجميع لمتابعة لجان الانتخابات وتذليل المعوقات تعوق الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.



وأكد أنه جرى تجهيز جميع المقرات الانتخابية، ووضع خيام أمام اللجان لحماية الناخبين من شدة حرارة الشمس، وضع حواجز حديدية أمام اللجان، وعمل ممرات لتسهيل دخول الناخبين إلى داخل اللجان، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن.



تجرى الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، لاختيار مرشح واحد على مقعد الفردي، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.