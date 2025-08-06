طقس خانق ورطوبة مرتفعة اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شبورة صباحية واضطراب بالملاحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً وحتى ساعات الصباح الباكر.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل، بفارق يتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق

أضاف شاهين أن ساعات الصباح الباكر ستشهد شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

وحذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم بخليج السويس، حيث تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 50 إلى 60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، ما قد يؤثر على حركة السفن والصيد.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 35 – الصغرى 25

العاصمة الإدارية: العظمى 36 – الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 29 – الصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 38 – الصغرى 29

الغردقة: العظمى 37 – الصغرى 29

المنيا: العظمى 37 – الصغرى 25

الأقصر: العظمى 41 – الصغرى 27

أسوان: العظمى 42 – الصغرى 29

الوادي الجديد: العظمى 41 – الصغرى 26

قنا: العظمى 40 – الصغرى 27

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا)

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الجفاف

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون

القيادة بحذر خلال فترات الشبورة

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