الداخلية لا تتهاون.. ضبط سائق ميكروباص عقب ظهوره في فيديو صادم بسوهاج

في استجابة عاجلة تُحسب لوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته في شوارع المدينة وبابها الأمامي مفتوح، في تصرف متهور أثار استياء المواطنين وعرض حياتهم للخطر.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة المختصة قد رصدت المقطع المتداول الذي يوثق السلوك المروري الخطير، وبفحصه تم تحديد السيارة وقائدها، حيث تبين أنها سيارة ميكروباص مرخصة، وأن سائقها يعمل "عاملًا" ويقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

على الفور، تم ضبط السائق والتحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لما ارتكبه من مخالفة مرورية جسيمة تهدد سلامة مستخدمي الطريق والمارة، مع عرض الواقعة على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها لكل ما يثير الرأي العام، في إطار حرص الوزارة الدائم على فرض الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.