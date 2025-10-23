قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
الداخلية لا تتهاون.. ضبط سائق ميكروباص عقب ظهوره في فيديو صادم بسوهاج

في استجابة عاجلة تُحسب لوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته في شوارع المدينة وبابها الأمامي مفتوح، في تصرف متهور أثار استياء المواطنين وعرض حياتهم للخطر.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة المختصة قد رصدت المقطع المتداول الذي يوثق السلوك المروري الخطير، وبفحصه تم تحديد السيارة وقائدها، حيث تبين أنها سيارة ميكروباص مرخصة، وأن سائقها يعمل "عاملًا" ويقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

على الفور، تم ضبط السائق والتحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لما ارتكبه من مخالفة مرورية جسيمة تهدد سلامة مستخدمي الطريق والمارة، مع عرض الواقعة على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها لكل ما يثير الرأي العام، في إطار حرص الوزارة الدائم على فرض الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين

تعرف على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر إتفافية برشلونة cop24

صورة أرشيفية

التعليم تستجيب لمطالب معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات الشريعة الإسلامية وأصول الدين

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية لاستعراض فرص الشراكة

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

