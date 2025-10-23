البحث عن سارقي حمولة سيارة سجائر في أبو النمرس

تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات بلاغ سائق عن تعرض سيارته التي تحتوي على كمية من السجائر بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة للسرقة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لرجال المباحث، يفيد تعرض سيارة محملة بالسجائر للسرقة، جنوب محافظة الجيزة، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، وذكر أن مجهولين استولوا على السيارة وفروا هاربين.

لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستجواب مشتبه بهم، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.