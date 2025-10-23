رغم عدول الطالبة عن أقوالها..تجديد حبس مدير المدرسة المتحرش في شبين القناطر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات بنها بغرفة المشورة، بتجديد حبس مدير مدرسة بشبين القناطر 15 يومًا للمرة الرابعة على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطالبة وحيازة صور وفيديوهات خادشة للحياء، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة.

وقالت مصادر أن المجني عليها عدلت عن أقوالها هي وشقيقها محرر البلاغ أمام جهات التحقيق وتم التصالح بينهما والمتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن القليوبية من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة من أسرة طالبة تُدعى "ر. ا. س"، تتهم فيه مدير المدرسة ويدعى "م. ف. ف " 58 سنة، بالتحرش بها داخل المدرسة.

وتبين من التحريات، أن المتهم استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى إحدى القاعاتوعرض عليها هاتفه المحمول محاولًا التعدي عليها، إلا أنها تمكنت من الهرب وأبلغت شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص عددًا من الطلاب، إضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لاستدراج ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية عُثر عليها داخل مكتبه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.