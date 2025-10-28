أحمد حسن يكشف موقف فيريرا من استمرار سيف جعفر

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، رغبة فيريرا في استمرار سيف جعفر مع الزمالك

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ يانيك فيريرا مقتنع بسيف جعفر ويرفض رحيله في يناير ".



كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بعد انسحابه من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت الشهر الحالي، مؤكدًا أن النادي الأبيض يواجه عقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

وأوضح الغندور خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن مجلس إدارة الزمالك تلقى إخطارًا غير رسمي يفيد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يدرس توقيع عقوبة مالية كبيرة على النادي بسبب الانسحاب المفاجئ من البطولة.

وأشار إلى أن العقوبات لن تقتصر على الغرامة المالية فقط، بل قد تشمل استبعاد الفريق من المشاركة في بطولات السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس خلال الفترة المقبلة.

الأسباب وراء الانسحاب والموقف القانوني للنادي

وكان فريق الزمالك قد قرر الانسحاب من البطولة لأسباب تتعلق بظروف السفر وبعض المشكلات التنظيمية، مما أثار جدلاً واسعًا داخل الوسط الرياضي، خاصة أن الفريق يُعد من أقوى الأندية في القارة وصاحب تاريخ طويل في المنافسات الأفريقية.

وأشار الغندور إلى أن مجلس إدارة النادي بدأ تجهيز مذكرة تظلم رسمية لتقديمها فور صدور القرار النهائي من الاتحاد، في محاولة لتخفيف أو إلغاء العقوبات المنتظرة.