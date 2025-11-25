محافظ أسوان: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1651 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.

يأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها الأجهزة المختصة لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى، وأيضاً وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة رانيا المشاط فقد تم توفير الإعتمادات الإضافية بمبلغ 200 مليون جنيه، ويتم بشكل مرحلى توفير الإعتمادات المتبقية للإنتهاء من إحلال وتجديد 937 منزل آخر جارى العمل فيهم على قدم وساق ضمن نفس المشروع.

جهود متنوعة

ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى للإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة ، وكذا نهو أعمال الإحلال حتى يتسنى نهو المرحلة الحالية فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، وهو الذى يتوزاى قيام اللجان الفنية بتحديد المنازل التى سيتم إدراجها فى المرحلة الجديدة بما يحقق الإستقرار الأسرى ويحسن جودة الحياة لأهالى نصر النوبة.

وخلال الاجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، فضلاً عن المختصين بالوزارة والمحافظة.