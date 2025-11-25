محمد البدري: وعي المصريين يحطم مخططات الإخوان لتشويه انتخابات النواب

أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، أن محاولات جماعة الإخوان لتشويه العملية الانتخابية وفرض أجندتها على الرأي العام، لن تنجح أمام وعي المصريين وإصرارهم على حماية مؤسسات الدولة. وأضاف أن الشعب المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهداف هذه الجماعة الإرهابية، وأن أي حملة تضليل أو تشويه لن تغير إرادة المواطنين ولن تؤثر على شرعية العملية الانتخابية.

وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشاركة الفعّالة للمواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة قوية لكل من يحاول زعزعة الاستقرار، بأن إرادة الشعب هي الحائط المنيع أمام أي محاولات تخريبية. مؤكداً أن كل صوت مصري حر ومباشر سيكون الفيصل في اختيار ممثليه، وأن المواطنين قادرون على كشف أي محاولات للتلاعب أو التأثير الخارجي على إرادتهم.

وشدد البدري على أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت آليات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما أكدت على متابعة أي تجاوزات فور وقوعها، واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن عدم المساس بحقوق الناخبين. وأضاف أن القانون والدولة لن تسمح لأي جهة بأن تلعب على حساب الديمقراطية أو تهدد استقرار الدولة.

ولفت إلى أن نجاح الانتخابات يعكس قوة مؤسسات الدولة وصلابة ديمقراطيتها، وأن الشعب المصري، بوعيه والتزامه الوطني، قادر على إفشال أي مخطط يهدد مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن المشاركة السياسية هي واجب وطني ومسؤولية جماعية تحمي الوطن من كل تهديد داخلي أو خارجي.