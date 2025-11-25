قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد البدري: وعي المصريين يحطم مخططات الإخوان لتشويه انتخابات النواب

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، أن محاولات جماعة الإخوان لتشويه العملية الانتخابية وفرض أجندتها على الرأي العام، لن تنجح أمام وعي المصريين وإصرارهم على حماية مؤسسات الدولة. وأضاف أن الشعب المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهداف هذه الجماعة الإرهابية، وأن أي حملة تضليل أو تشويه لن تغير إرادة المواطنين ولن تؤثر على شرعية العملية الانتخابية.

وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشاركة الفعّالة للمواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة قوية لكل من يحاول زعزعة الاستقرار، بأن إرادة الشعب هي الحائط المنيع أمام أي محاولات تخريبية. مؤكداً أن كل صوت مصري حر ومباشر سيكون الفيصل في اختيار ممثليه، وأن المواطنين قادرون على كشف أي محاولات للتلاعب أو التأثير الخارجي على إرادتهم.

وشدد البدري على أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت آليات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما أكدت على متابعة أي تجاوزات فور وقوعها، واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن عدم المساس بحقوق الناخبين. وأضاف أن القانون والدولة لن تسمح لأي جهة بأن تلعب على حساب الديمقراطية أو تهدد استقرار الدولة.

ولفت إلى أن نجاح الانتخابات يعكس قوة مؤسسات الدولة وصلابة ديمقراطيتها، وأن الشعب المصري، بوعيه والتزامه الوطني، قادر على إفشال أي مخطط يهدد مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن المشاركة السياسية هي واجب وطني ومسؤولية جماعية تحمي الوطن من كل تهديد داخلي أو خارجي.

محمد البدري مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية المنيا جماعة الإخوان العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

هنو و أبو النصر يتفقدان قصر ثقافة أسيوط

مسرح قصر ثقافة أسيوط في ثوب جديد | صور

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

جامعه دمياط

رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في المرحلة الثانية

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد