نائب محافظ أسوان يبحث الخطوات التحضيرية لتنفيذ مشروع بناء القدرات بالمناطق الحضرية المستهدفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد اجتماع تنسيقى لبحث ومتابعة الخطوات التشاورية والتحضرية الجارية لبدء تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II)، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية فى الفترة من (2025 وحتى 2029).

جاء ذلك بحضور الدكتورة هادية جاد، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة مروة أحمد، مدير التعاون الدولى بصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى الدكتور تامر الشيال، مدير المشروع، فضلاً عن مديرى ومسئولى الإدارات والجهات التنفيذية المعنية.

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا المشروع الهام الذى يمثل محوراً استراتيجياً لتحسين الحياة فى المنطقة السكنية المستهدفة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال إن المشروع يشمل تنفيذ حزمة من المخططات العمرانية والاقتصادية، والتى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جاهزية المناطق الحضرية، بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دعم قدرات الأجهزة المحلية وتطوير آليات العمل الميداني.

جهود متنوعة

وأوضح إسماعيل كمال أنه وجه بتشكيل لجنة التيسير المحلية للمشروع برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من الإدارات والمديريات الخدمية المعنية، مكلفاً بسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير مختلف الإجراءات وتقديم جميع أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات المستهدفة لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضارية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين بمنطقة الشيخ هارون.

من جانبه، أوضح نائب محافظ أسوان أن الاجتماع استعرض الأهداف الرئيسية للمشروع بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية أسوان 2040، حيث إن المشروع يتضمن أربعة محاور رئيسية، منها تحسين البنية التحتية، وتحسين إدارة الخدمات العامة، بالإضافة إلى محورى دعم التنمية الاقتصادية المحلية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال إن الاجتماع شمل أيضاً مناقشة مراحل تنفيذ المشروع، ومنها مرحلة التحليل وتقييم الاحتياجات، وأيضاً مرحلة التخطيط، بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة، فيما تشمل المخرجات النهائية للمشروع تحسين الوصول إلى خدمات أساسية ذات جودة ومستدامة، وتعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية من أجل حوكمة حضرية شاملة، علاوة على تعزيز القدرة على الصمود من خلال التخطيط التشاركي والتكيف مع التغير المناخى، وأيضاً زيادة فرص سبل العيش والتوظيف، خاصة للنساء والشباب.

وفى نهاية الاجتماع، تم التوجيه بتعزيز التنسيق بين المؤسسات لضمان التكامل والإدارة الفاعلة للموارد، مع استمرار تنظيم الاجتماعات التنسيقية وورش العمل المتخصصة من أجل تحديد الأولويات الفعلية للمنطقة الحضرية المستهدفة، وضمان متابعة جودة الأعمال وفق برنامج زمنى صارم، فضلاً عن مواصلة بحث آفاق الدعم الفنى والتمويلى لرفع كفاءة الأداء وضماناستدامة المشروع بالشكل المطلوب.