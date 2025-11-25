قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يبحث الخطوات التحضيرية لتنفيذ مشروع بناء القدرات بالمناطق الحضرية المستهدفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد اجتماع تنسيقى لبحث ومتابعة الخطوات التشاورية والتحضرية الجارية لبدء تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II)، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية فى الفترة من (2025 وحتى 2029).

جاء ذلك بحضور الدكتورة هادية جاد، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة مروة أحمد، مدير التعاون الدولى بصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى الدكتور تامر الشيال، مدير المشروع، فضلاً عن مديرى ومسئولى الإدارات والجهات التنفيذية المعنية.

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا المشروع الهام الذى يمثل محوراً استراتيجياً لتحسين الحياة فى المنطقة السكنية المستهدفة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال إن المشروع يشمل تنفيذ حزمة من المخططات العمرانية والاقتصادية، والتى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جاهزية المناطق الحضرية، بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دعم قدرات الأجهزة المحلية وتطوير آليات العمل الميداني.

جهود متنوعة

وأوضح إسماعيل كمال أنه وجه بتشكيل لجنة التيسير المحلية للمشروع برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من الإدارات والمديريات الخدمية المعنية، مكلفاً بسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير مختلف الإجراءات وتقديم جميع أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات المستهدفة لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضارية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين بمنطقة الشيخ هارون.

من جانبه، أوضح نائب محافظ أسوان أن الاجتماع استعرض الأهداف الرئيسية للمشروع بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية أسوان 2040، حيث إن المشروع يتضمن أربعة محاور رئيسية، منها تحسين البنية التحتية، وتحسين إدارة الخدمات العامة، بالإضافة إلى محورى دعم التنمية الاقتصادية المحلية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال إن الاجتماع شمل أيضاً مناقشة مراحل تنفيذ المشروع، ومنها مرحلة التحليل وتقييم الاحتياجات، وأيضاً مرحلة التخطيط، بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة، فيما تشمل المخرجات النهائية للمشروع تحسين الوصول إلى خدمات أساسية ذات جودة ومستدامة، وتعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية من أجل حوكمة حضرية شاملة، علاوة على تعزيز القدرة على الصمود من خلال التخطيط التشاركي والتكيف مع التغير المناخى، وأيضاً زيادة فرص سبل العيش والتوظيف، خاصة للنساء والشباب.

وفى نهاية الاجتماع، تم التوجيه بتعزيز التنسيق بين المؤسسات لضمان التكامل والإدارة الفاعلة للموارد، مع استمرار تنظيم الاجتماعات التنسيقية وورش العمل المتخصصة من أجل تحديد الأولويات الفعلية للمنطقة الحضرية المستهدفة، وضمان متابعة جودة الأعمال وفق برنامج زمنى صارم، فضلاً عن مواصلة بحث آفاق الدعم الفنى والتمويلى لرفع كفاءة الأداء وضماناستدامة  المشروع بالشكل المطلوب.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ليفربول

بينهم كلوب وزيدان.. 7 مرشحين كبار لإنقاذ ليفربول من أزمته

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد