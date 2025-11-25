محافظ أسوان يستجيب لمطالب الأهالي: إرجاء صيانة مدرستى الأعقاب للأجازة الصيفية

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية التربية والتعليم محمود بدوى ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإرجاء أعمال الصيانة الشاملة بمدرستى الأعقاب بحرى الإبتدائية ، والشهيد أحمد دياب الإعدادية إلى فترة الإجازة الصيفية بما يضمن إستمرار وإستقرار العملية التعليمية بهذه المدارس دون أى معوقات .

ويأتى ذلك فى إستجابة سريعة لمطالب أولياء أمور تلاميذ وطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بقرية الأعقاب بحرى.

وأكد المحافظ على أن هذا القرار جاء لتخفيف أى معاناة عن أبناؤه الطلاب ، وحفاظاً على سلامتهم من التنقل للمدارس الأخرى ، والتى تبعد بنحو 2.5 كم عن محل إقامتهم ، وهو ما قد يشكل عبئاً يومياً على الأسر ، ويعرض التلاميذ لمشقة التنقل لمسافات طويلة .

إستجابة سريعة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة تضع مصلحة الطلاب وأولياء الأمور على رأس الأولويات ، وأن جميع أعمال التطوير ستتم خلال العطلة الصيفية لضمان عدم تعطيل الدراسة ، مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان فى تنفيذ أعمال الصيانة .

ووجه مسئولى التربية والتعليم بمتابعة إنتظام الدراسة داخل المدرستين وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة بما يهيئ بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبناء القرية ، فى إطار حرص الدولة على دعم التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .