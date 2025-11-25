أسوان.. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. شاهد

تحت شعار " معاً لمناهضة العنف – أسوان آمنة للجميع " ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة ، والذى يتزامن مع الحملة العالمية فى إطار الرؤية المستنيرة التى تتبناها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تعتبر ترجمة حقيقية للتعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ووزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والمجلس القومى للمرأة بهدف دعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز حقوقهما فى جميع المجالات الحياتية .

ولفت إلى أننا نستهدف من هذه الحملة ترسيخ الوعى المجتمعى بمخاطر العنف ضد المرأة ، وإبراز الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لحماية المرأة والطفل ، وضمان حصولهما على حقوقهما كاملة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

مناهضة العنف ضد المرأة

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يتم تنفيذ سلسلة واسعة من الندوات وورش العمل التوعوية ، والأنشطة الثقافية والفنية والصحية داخل المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية ودور العبادة وعبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة بمشاركة فعالة من الشباب والمرأة وذوى الهمم ، وبالتنسيق الكامل بين وحدات تكافؤ الفرص ، والمجالس المحلية ، وفرع المجلس القومى للمرأة ، والتربية والتعليم ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، ومنظمات المجتمع المدنى .

وأضاف المحافظ بأن مواجهة ظاهرة العنف بمختلف أشكالها وصورها لا تتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، فالتكاتف بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والنجاح يشكل خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة ، ويعزز قدرتنا على الحد من آثارها السلبية على المجتمع بأسره .

ولذا فإنه يوجد إهتمام كبير بتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتباره أحد أهم أدوات الحماية ومنع التعرض للعنف ، وخطوة محورية أساسية لنهضة المجتمع وإستقراره ، فكلما تمكنت المرأة إقتصادياً وإجتماعياً إزدادت قدرتها على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة ، وأسهمت بقوة فى مسيرة التنمية المستدامة التى تشهدها مصرنا الحبية .

وشهدت الفعاليات تقديم عرض عن جهود وحدة تكافؤ الفرص لمناهضة العنف ضد المرأة ، وأيضاً السلام الوطنى .