نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. شاهد

محمد عبد الفتاح

تحت شعار " معاً لمناهضة العنف – أسوان آمنة للجميع " ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة  ، والذى يتزامن مع الحملة العالمية فى إطار الرؤية المستنيرة التى تتبناها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  .

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تعتبر ترجمة حقيقية للتعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ووزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والمجلس القومى للمرأة  بهدف دعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز حقوقهما فى جميع المجالات الحياتية .

ولفت إلى أننا نستهدف من هذه الحملة ترسيخ الوعى المجتمعى بمخاطر العنف ضد المرأة ، وإبراز الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لحماية المرأة والطفل ، وضمان حصولهما على حقوقهما كاملة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

مناهضة العنف ضد المرأة

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يتم تنفيذ سلسلة واسعة من الندوات وورش العمل التوعوية ، والأنشطة الثقافية والفنية والصحية داخل المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية ودور العبادة وعبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة بمشاركة فعالة من الشباب والمرأة وذوى الهمم ، وبالتنسيق الكامل بين وحدات تكافؤ الفرص ، والمجالس المحلية ، وفرع المجلس القومى للمرأة ، والتربية والتعليم ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، ومنظمات المجتمع المدنى .

وأضاف المحافظ بأن مواجهة ظاهرة العنف بمختلف أشكالها وصورها لا تتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، فالتكاتف بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والنجاح يشكل خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة ، ويعزز قدرتنا على الحد من آثارها السلبية على المجتمع بأسره .

ولذا فإنه يوجد إهتمام كبير بتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة بإعتباره أحد أهم أدوات الحماية ومنع التعرض للعنف ، وخطوة محورية أساسية لنهضة المجتمع وإستقراره ، فكلما تمكنت المرأة إقتصادياً وإجتماعياً إزدادت قدرتها على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة ، وأسهمت بقوة فى مسيرة التنمية المستدامة التى تشهدها مصرنا الحبية .

وشهدت الفعاليات تقديم عرض عن جهود وحدة تكافؤ الفرص لمناهضة العنف ضد المرأة ، وأيضاً السلام الوطنى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

مجلس الشيوخ

عمر الغنيمي: وعي المصريين يسقط ادعاءات الإخوان ويُفشل حملاتهم ضد الانتخابات

تامر الحبال، قيادي بحزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: شائعات الإخوان لم تُفلح في تشويه المشهد الانتخابي

هشام حسين

برلماني: حماية المرأة مسؤولية دولة ومجتمع.. ومصر قطعت خطوات حاسمة في مواجهة العنف بكل صوره

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

