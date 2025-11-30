قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
محافظات

محافظ بورسعيد: تطوير الطريق المؤدي لمعدية شرق التفريعة وبورفؤاد

محافظ بورسعيد يستعرض آليات تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعدية شرق التفريعة
محافظ بورسعيد يستعرض آليات تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعدية شرق التفريعة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة مرفق معديات شرق التفريعة والذي يأتي في إطار اعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء وهيئة قناة السويس

رافقه خلال الجولة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندسة ليليان عادل مدير إدارة الأملاك، والأستاذة هبه الله محمد وكيل إدارة الأملاك.

واستعرض محافظ بورسعيد ميدانياً الخطوات التنفيذية المذمع تنفيذها لتطوير " طريق التفريعة"  التي تم وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف لضرورة استكمال  خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية أشاد بها  الجميع علي مستوي الدولة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.

 

محافظ بورسعيد يستعرض آليات تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعدية شرق التفريعة 

و استمع محافظ بورسعيد لشرحاً تفصيلياً من  الدكتور إسلام بهنساوي حول مقترح تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعديات شرق التفريعة واليات تنفيذ الأعمال، مستعرضا آراء الحضور حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي موازي للمجري الملاحي، لفصل الشاحنات و سيارات النقل عن سيارات الملاكي والأجرة والأفراد وتنظيم الحركة المرورية ، بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية بربط مدينة بورفؤاد بشرق بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير مدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد تشمل منطقة مدخل المعدية والمنطقة الجمركية و المنطقة قبل الجمركية،  و ساحة انتظار بالمنطقة على أعلى مستوى،  وإقامة حارة للمشاة مأمنة ونقطة تفتيش، كما تشمل أعمال تطوير مرفق المعديات بالرسوة تتفيذ ساحة انتظار لسيارات النقل الثقيل كما تشمل إنشاء محاور جديدة، وأعمال رصف وتوسعة للطرق القائمة، ورفع كفاءة الإنارة وتجميل الشوارع، وتنفيذ أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وضع العلامات الإرشادية اللازمة.

وأوضح اللواء محب حبشي،  قرب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير خلال الثلاثة أشهر المقبلة وجاري طرح مناقصة المرحلة الثانية ، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمدينة، والوقوف على احتياجات المواطنين.

بورسعيد شرق بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

