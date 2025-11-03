للمرة الثانية.. الزمالك يواجه فريقا مصريا بكأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع فريقي المصري والزمالك في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية كلا من: الزمالك والمصري وكايزر تشفيز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.



للمرة الثانية فريق الزمالك يواجه فريقا مصريا في بطولة كأس الكونفدرالية بعدما سبق وأن تقابل مع فريق مودرن سبورت.

وجاء تاريخ مشاركة فريقين من مصر في بطولة كأس الكونفدرالية في نسخة واحدة علي النحو التالي:

بيراميدز والمصري

في بطولة الكونفدرالية 2020، وقع بيراميدز والمصري في المجموعة الأولى، ونجح الفريقان في التأهل وعبور المجموعة باحتلال المركزين الأول والثاني.

فريق بيراميدز احتل الصدارة بكأس الكونفدرالية برصيد 15 نقطة، يليه المصري بـ10 نقاط.

فاز بيراميدز على حساب المصري 2-1، وكرر بيراميدز فوزه بهدفين نظيفين إيابا على ستاد الدفاع الجوي.

بيراميدز ومودرن سبورت

وقع فيوتشر بدور المجموعات (دور الـ16) في مجموعة واحدة بصحبة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية 2022 - 2023، إلى جانب الجيش الملكي المغربي، وأسكو كارا التوجولي.

تأهل بيراميدز إلى جانب الجيش الملكي، فيما ودع فيوتشر البطولة بعد حلوله في ذيل المجموعة بـ4 نقاط.

وودع بيراميدز البطولة من الدور ربع النهائي مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين.



الزمالك وفيوتشر

عاد فيوتشر للمشاركة إفريقيا وواجه الزمالك في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية النسخة السابقة 2023 - 2024.

حقق الزمالك الفوز 2-1 ذهابا، وتعادلا إيابا 1-1 ليتأهل الزمالك لنصف النهائي.

ونجح الزمالك في تحقيق اللقب على حساب نهضة بركان في المباراة النهائية بالفوز 1-0 في القاهرة، مستفيدا من الهدف خارج الأرض بعد الخسارة ذهابا 2-1.

وجاءت قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية علي النحو التالي:

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة الجزائري - دجوليبا المالي - أولمبيك آسفي المغربي - سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية:



الوداد المغربي - مانييما الكونغولي - عزام التنزاني - نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة:



شباب بلوزداد الجزائري - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - أسا أوتوهو الكونغولي - سينغيدا بلاك ستارز التنزاني.

المجموعة الرابعة:



الزمالك المصري - المصري البورسعيدي - كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - زيسكو يونايتد الزامبي.