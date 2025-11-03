الزمالك والمصري في مجموعة نارية بـ الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع المصري والزمالك في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الرابعة كلا من: الزمالك والمصري وكايزر تشفيز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

تصنيف أندية الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب إفريقي - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي- أوتوهو الكونغولي

التصنيف الرابع : زيسكو الزامبي - أولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري.