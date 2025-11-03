قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مطيع يستقبل رئيس الجايكا اليابانية لبحث تطوير رياضة الجودو في مصر

القسم الرياضي

استقبل محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو الامين العام المساعد للجنة الاولمبية المصرية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للچودو ،  تاناكا اكوهيكوا رئيس هيئة الجايكا العالمية خلال زيارته للمركز الأوليمبي بالمعادي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحاد والجايكا في دعم وتطوير رياضة الجودو بمصر.

كما تابع رئيس الجايكا جانبًا من تدريب المنتخب القومي للجودو بقيادة المدرب الياباني إيزومي والمتطوعة اليابانية شيناتسوا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادًا لمشاركته في بطولة التضامن بالسعودية و بطولات الجائزة الكبري .

وأشاد محمد مطيع خلال اللقاء بالدور الهام الذي تقوم به الجايكا في تعزيز البرامج التدريبية وتنمية قدرات اللاعبين، مؤكدًا حرص الاتحاد على الاستفادة من الخبرات الدولية لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات الدولية المقبلة .

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجايكا عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للجودو، مشيرًا إلى حرص الجايكا على تعزيز البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: “يشرفني الحضور معكم و المشاركة في هذا الحدث التاريخي، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس إرث مصر العظيم ويعزز أواصر التعاون الثقافي والرياضي بين بلدينا.

