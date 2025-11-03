المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي:" الفوز مهم جدًا على فريق كبير مثل طلائع الجيش، ونتحمل المسؤولية في وقت صعب، والمهمة ليست سهلة، ولكن لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف :" لم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية، وقبل البطولات المهمة يشغل اللاعبون أنفسهم بالتفكير في مباريات البطولة، وقد يكون هناك إرباك للحسابات".

وواصل:" أتمنى أن يتفهم الجميع الظروف الصعبة، وأن يكون جمهور الزمالك داعمًا للفريق، وأوجه الشكر لكل أبناء الزمالك الذين حرصوا على التواصل معي لدعمي بعدما توليت المسؤولية".

وأضاف المدير الفني:" تجهيزات مباراة بيراميدز المقبلة في السوبر المحلي ستكون مختلفة، وسنواجه فريقًا كبيرًا، وعلينا الاستعداد بالشكل الأمثل".

وتابع أحمد عبد الرؤوف قائلًا:" قبل أن أكون مدربًا فأنا مشجع لنادي الزمالك، وأعلم قدرات اللاعبين، و بدأنا العمل منذ اليوم وفي تفكيرنا بطولة السوبر، والتغييرات التي حدثت لها علاقة بمباراة اليوم وبطولة السوبر أيضًا من أجل تجهيز كل العناصر في قائمة الفريق".

وعلق على توليه المسؤولية قائلًا:" وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق، و لم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلمًا بالنسبة لي، وأحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير".

وأضاف :" في أوقات كثيرة لم نقدم الأفضل في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو التوفيق وتحقيق المكسب في ظل الظروف الحالية".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أكررها تواجد جماهير نادي الزمالك مهم جدًا للفريق، وهتافهم لي ليس بالأمر الجديد".



تعليق مدرب طلائع الجيش بعد الخسارة من الزمالك

قال هيثم شعبان مدرب طلائع الجيش عدد: نتيجه المباراه لا تعبر عن الأداء في الملعب .. يمكن هدف الزمالك المبكر كان السبب في خسارتنا النهارده ونقدرشي اقول ان الأداء كان مرضي .. لكن في الاخر النتيجة مكنتش في صالحنا.

تابع: التعليمات لإيقاف خوان بيزيرا كنا بنحاول نوقف خطورته بالضغط عليه باثنين لعيبه لكن بعد خروجه مرتحناش لان الضغط بنفس الطريقه تحول على ناصر ماهر وبالعكس التبديلات زودت الضغط كمان علينا.

أضاف: مكناش محظوظين بتوقيت الأهداف اللي دخلت فينا قدام الزمالك وكلها أخطاء من عندنا وكان فيها ذكاء من لعيبة الزمالك ومخدناش وقتنا الكافي.

الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية

تغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.