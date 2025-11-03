قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
أسامة حسن عن السوبر المصري: الزمالك هيكسب

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

علق اللاعب أسامة حسن نجم الزمالك السابق، علي أداء الزمالك ببطولة السوبر المصري.

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك هيكسب وهتشوف".

صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن حجم إصابة لاعب الزمالك خوان بيزيرا، وفترة غيابه عن المشاركة مع القلعة البيضاء.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “كما توقعت بالأمس اصابة نجم الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن مباريات بطولة كأس السوبر المصري بالكامل”.

وشارك خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، خبرا سارا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا، بعد إصابته بلقاء الأمس أمام طلائع الجيش.

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الزمالك أسامة حسن الاهلي

