رياضة

موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على الغرافة القطري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة أمام الغرافة، وتأمين صدارته لجدول الترتيب.

ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لكل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة، و5 لتراكتور، و4 للشارقة، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.

موعد مباراة الغرافة والهلال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والغرافة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “ثاني بن جاسم”، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

في المقابل، يتسلح الغرافة بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الزعيم أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتكبد الغرافة هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.

الهلال السعودي الغرافة القطري دوري أبطال آسيا موعد مباراة الغرافة والهلال والقناة الناقلة

