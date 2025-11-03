قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغز تغيير تريزيجيه.. توروب يناقض نفسه بمواجهات الأهلي محليا وقاريا

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري
يسري غازي

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

تريزيجيه لغز مدرب الأهلي

بات لجوء الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي سحب محمود حسن تريزيجيه من أرضية الملعب فى كل مباراة رغم أداءه الجيد في المستطيل الأخضر وجاء آخرها تغيير اللاعب فى مباراة بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.

توروب منذ حضوره لتولي مهمة قيادة النادي الأهلي اتبع سياسة تقليدية باللجوء إلي تغيير محمود حسن تريزيجيه من المباراة حتي لو كان اللاعب فى حالة تألق وجاء ذلك فى 4 مباريات أمام إيجيل نوار بطل بوروندي فى مباراة الإياب بدور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كما قام توروب مدرب النادي الأهلي بتغيير تريزيجيه فى مباراة الاتحاد السكندري التى فاز خلالها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

وكذلك فى مباراة الأهلي وبتروجيت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما رغم أن اللاعب ظهر بشكل جيد قبل خروجه بديلا في الشوط الثاني.

وفي مباراة الأهلي والمصري قام توروب بسحب محمود حسن تريزيجيه بعد ساعة من المشاركة كان خلالها اللاعب بمثابة الدينامو ونزل بدلا منه المغربي أشرف بن شرقي الذي لم يقدم المردود القوي كبديل سوبر.

فرص ضائعة من الأهلي

شهدت المباراة فرصة ضائعة بالجملة للنادي الأهلي، أمام المرمى، حيث أهدر جراديشار مهاجم القلعة الحمراء، ثلاث أهداف محققة، في منطقة جزاء الفريق البورسعيدي.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا في الشوط الأول، وسيط سيطرة واستحواذ، بينما تراجع المصري إلأى خطوطه الخلفية للدفاع عن مرماه والاعتماد على المرتدات.

وتألق محمود حمدي حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي وزاد عن مرماه على مدار مجريات اللقاء.

وأهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء بعدما سدد الكرة واصطدمت بالعارضة.


وبتلك النتيجة احتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما احتل فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

