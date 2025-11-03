الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة بما فيهم المصابين، وذلك للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة ظهر اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي ، لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد ١٥ بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.