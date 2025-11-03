دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري

علق محمد بركات نجم منتخب مصر الوطني السابق على تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

قال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: لقاء المصري من أفضل مباريات يس توروب والأهلي قدم مباراة كويسة ولكن المشكلة في الراجل اللي بيخلص والحته دي هترجعك لـ انك بتدفع ضريبة رحيل وسام أبو علي.

الأهلي يتعادل مع المصري في الدوري



تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة فرصة ضائعة بالجملة للنادي الأهلي، أمام المرمى، حيث أهدر جراديشار مهاجم القلعة الحمراء، ثلاث أهداف محققة، في منطقة جزاء الفريق البورسعيدي.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا في الشوط الأول، وسيط سيطرة واستحواذ، بينما تراجع المصري إلي خطوطه الخلفية للدفاع عن مرماه والاعتماد على المرتدات.

وتألق محمود حمدي حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي وزاد عن مرماه على مدار مجريات اللقاء.

وتصدي محمود حمدي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي لعدة كرات خطيرة جاء أبرزها إبعاد كرة المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار من علي خط المرمي كادت تهدي الأهلي هدف الفوز إلي جانب كرة أخرى سددها نفس اللاعب من ضربة خلفية مزدوجة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء بعدما سدد الكرة واصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة احتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما احتل فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.