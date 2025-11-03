قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يغادر إلى الإمارات اليوم استعدادًا لخوض السوبر المصري

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر، على أن يواصل تدريباته في الإمارات أيام 4 و5 و6 نوفمبر، تحضيرًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة في الخامسة مساء الخميس المقبل ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يجري الأهلي أحد تدريباته على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي سيستضيف مواجهته أمام سيراميكا.

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة ترتيبات السفر وإجراءات المشاركة في البطولة التي يسعى الأهلي للفوز بها لاستعادة الثقة وإرضاء جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي توّج بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري التي أقيمت أيضًا في الإمارات، بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي السوبر المصري بعثة الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

