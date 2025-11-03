قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف

علق الإعلامي إسلام صادق علي تعادل الأهلي سلبياً أمام المصري البورسعيدي في مباراة أمس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاهلي يواصل النزيف ويتعادل سلبيا مع المصري وزيزو يهدر ركلة جزاء!".

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر، على أن يواصل تدريباته في الإمارات أيام 4 و5 و6 نوفمبر، تحضيرًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة في الخامسة مساء الخميس المقبل ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يجري الأهلي أحد تدريباته على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي سيستضيف مواجهته أمام سيراميكا.

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة ترتيبات السفر وإجراءات المشاركة في البطولة التي يسعى الأهلي للفوز بها لاستعادة الثقة وإرضاء جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي توّج بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري التي أقيمت أيضًا في الإمارات، بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

مريم فخر الدين

فى ذكراها.. قصة محاولة إنهاء رشدي أباظة حياته بسبب مريم فخر الدين

مسلسل خطوط عريضة

المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

كتاب

"وريثة الظلال"… رواية جديدة تكشف الجانب المظلم من النفس البشرية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

