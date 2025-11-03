إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف

علق الإعلامي إسلام صادق علي تعادل الأهلي سلبياً أمام المصري البورسعيدي في مباراة أمس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاهلي يواصل النزيف ويتعادل سلبيا مع المصري وزيزو يهدر ركلة جزاء!".

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر، على أن يواصل تدريباته في الإمارات أيام 4 و5 و6 نوفمبر، تحضيرًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة في الخامسة مساء الخميس المقبل ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يجري الأهلي أحد تدريباته على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي سيستضيف مواجهته أمام سيراميكا.

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة ترتيبات السفر وإجراءات المشاركة في البطولة التي يسعى الأهلي للفوز بها لاستعادة الثقة وإرضاء جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي توّج بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري التي أقيمت أيضًا في الإمارات، بعدما تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.