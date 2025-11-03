موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات المجانية الناقلة

تُجرى اليوم الإثنين قرعة دوري المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في مدينة جوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

وتبدأ مراسم القراعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تقام في استوديوهات الشريك التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، "سوبر سبورت"، في مدينة جوهانسبورج.

وتذاع القرعة عبر قناة “أون سبورت”، وبي إن سبورتس الإخبارية، إضافة إلى القناة الرسمية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا:





التصنيف الأول: الأهلي المصري– صن داونز الجنوب إفريقي– الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني– بيراميدز المصري – الهلال السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي– الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري– الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

تصنيف أندية الكونفدرالية:



التصنيف الأول: الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب إفريقي - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي- أوتوهو الكونغولي - زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني

التصنيف الرابع : زيسكو الزامبي - أولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري.