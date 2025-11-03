قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري
يسري غازي

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

واحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 26 نقطة.

وأثار تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا ردود أفعال غاضبة من جانب نجوم القلعة الحمراء السابقين.

وشن نجوم الأهلي السابقين هجوما واسعا علي مستوي أداء اللاعبين إضافة إلي الانتقادات الحادة ضد الدانماركي ييس توروب مدرب الشياطين الحمر.


أخطاء فنية في الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه في إحدي القنوات الفضائية: توروب مش من نوعية المدربين اللي بيغيروا في التشكيل إلا للضرورة، لكن البداية بأحمد نبيل كوكا مكان محمد شكري كانت غريبة. كمان تغييرات الأهلي بين الشوطين كانت مفاجئة، خاصة مع خروج ديانج رغم أدائه الجيد ودخول كوكا اللي مش لاعب هجومي وكان الأفضل استبدال كوكا بشكري في الجهة اليسرى بدلًا من تغيير غريب زي ده.

أضاف أحمد شوبير: جماهير الأهلي في حالة غضب شديد، والفارق الكبير في النقاط مع بيراميدز يهدد صدارة الدوري. الموسم الماضي كان للقدر دور، لكن هذا الموسم صعب جدًا، وهناك أخطاء فنية داخل الفريق يجب تصحيحها.


أزمات أوضة اللبس في الأهلي

قال أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: فين الـ +90؟ إحنا لعبنا 100 دقيقة ولو لعبنا ألف برضه مش هتسجلوا، النهارده كان أسّطوات في الملعب ، وكل يوم بتثبتوا إن كلام الناس عن أوضة اللبس طلع صح، التوفيق عمره ما هييجي طول ما مناخيركم فوق، لاعيبة الأهلي مناخيرها فوق ولازم تنزلوا شوية وتوطوا راسكم شوية، عيب.. عيب.. عيب.

واصل أحمد بلال: إنت هتروح تعمل إيه في السوبر المصري؟ أخشى ما أخشاه إن الأهلي يلعب على المركزين الثالث والرابع.

توروب لن يفيد الأهلي

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: مفيش نجوم في النادي الأهلي، والله العظيم ما فيه نجوم. هاتلي نجم واحد في الأهلي ، كلهم أنصاف نجوم ومش متفائل .. وانت بالشكل ولا هتاخد السوبر .. بيراميدز أحسن منك والزمالك أحسن منك فنيًا وسيراميكا.

استطرد رمضان السيد: الزمالك افضل وسيراميكا أفضل .. وبالشكل دا الأهلي هياخد المركز الرابع في السوبر وأقسم بالله اقسم بالله الراجل دا ما هيعمل حاجه في النادي الأهلي .. وانا هكره اسامة هلال اللي أقنعه يجي يدرب الأهلي.

وأكمل رمضان السيد: الراجل المدرب دا لو استمر مع الأهلي هينهي مركز ثامن ومدرب لن يفيد الأهلي ومن أسوء المدربين اللي اللي دخلوا النادي الأهلي مع ريبيرور .. وبعدين لسا بدري فين فالحكم عليه ، كل حاجه باينه عليه ، قولي على هجمه هجومية اتعلمت من أول من جيه مفيش ، كل الكور الثابتة ولا واحدة اتلعبت صح ولا فيها تكتيك.

واختتم رمضان السيد لاعب الأهلي السابق حديثه قائلا: في لاعيبة كتير لا تستحق اللعب للنادي الأهلي منهم تريزيجه وزيزو وبن شرقي .. وطاهر  أسوء لاعيب في الدوري كله.

